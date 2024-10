Iniciativa realiza cirurgias de reconstrução mamária no HRT

Nesta terça (15/10), às 19h, no estacionamento da Oncologia no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), ocorrerá uma cerimônia para homenagear idealizadores e participantes do projeto - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Cinquenta mulheres mastectomizadas e outras 15 pacientes serão submetidas, gratuitamente, a cirurgias de reconstrução mamária e outros procedimentos. O projeto é uma parceria da Secretaria de Saúde (SESDF) com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). Nesta terça (15/10), às 19h, no estacionamento da Oncologia no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), ocorrerá uma cerimônia para homenagear idealizadores e participantes do projeto. Os procedimntos cirúrgicos foram iniciados nesta segunda (14/10) e terminam neste sábado (19/10), no HRT.

O evento, que integra o Outubro Rosa, conta com mais de 70 médicos à disposição das mulheres que sofrem com a doença. As pacientes farão procedimentos como a micropigmentação, uma das opções utilizadas para reconstruir as aréolas dos seios. A técnica de cirurgia plástica da SESDF Izabelle Montanha afirmou que a iniciativa contribuirá para diminuição da fila de pacientes que aguardam o procedimento cirúrgico.

Durante a cerimônia, serão exibidos vídeos de depoimentos de mulheres que passaram pelo tratamento e estão curadas, além de apresentações artísticas de pacientes. No fim de outubro, entre os dias 21 e 25, outras 10 mulheres devem passar pela cirurgia de reconstrução mamária no Hospital Regional de Ceilândia.

A rede pública do DF conta com 10 mamógrafos para que o fluxo de atendimento seja rápido e eficiente. De janeiro a agosto deste ano, foram realizadas mais de 16 mil mamografias, uma média de 2 mil exames por mês.

Com informações da Secretaria de Saúde.