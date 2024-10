Venda de bebidas alcoólicas no Eixão do Lazer será liberada

O novo plano de uso e ocupação do Eixão do Lazer prevê a permissão da venda de bebidas alcoólicas no espaço. A informação foi confirmada, nesta terça-feira (15/10), ao Correio pelo presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Fauzi Nacfur Júnior.

O chefe da autarquia revelou outros detalhes sobre a proposta. Segundo Nacfur, o funcionamento de food trucks também será permitido e haverá um espaço para apresentações musicais, na altura das quadras 206 e 211 Norte.

O presidente do DER-DF informou que o plano de uso e ocupação do Eixão do Lazer deve ser anunciado em breve. “Estamos aguardando, pois, antes disso, duas leis precisam ser alteradas: a dos ambulantes e a dos food trucks, para que elas se ajustem ao novo plano”, destacou.

Ainda de acordo com Fauzi Nacfur, o documento foi entregue à Casa Civil, antes de ser enviado ao governador Ibaneis Rocha (MDB). Procurado pela reportagem, o secretário da pasta, Gustavo Rocha, confirmou o recebimento do plano e informou que ele está “em análise”.



Relembre

A discussão teve início em 1º de setembro, após ambulantes que trabalhavam no Eixão do Lazer serem surpreendidos pela ação de agentes da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) apoiados pelo DER-DF e a Polícia Militar (PMDF).

Na época, relatos feitos ao Correio deram conta de que a ordem era para a retirada de comerciantes ao longo de toda a avenida — que aos domingos e feriados fica fechado para atividades comunitárias.

No mesmo período, o governador Ibaneis Rocha disse que a operação ocorreu para atender a reclamações de moradores próximos: “Tendo sido orientada apenas a organizar o comércio no local, que será mais funcional na medida em que possamos cadastrar e regularizar a atividade.”