Concurso do DER-DF tem comissão alterada; saiba mais

O governo do Distrito Federal (GDF) anunciou a nova banca organizadora para o concurso do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal (DER). A ordem de serviços, assim como os novos membros do grupo organizador do certame, foram publicados no Diário Oficial do DF desta quarta-feira (11/9).

De acordo com o documento, o grupo será responsável pela elaboração de estudos preliminares e levantamento de dados para posterior elaboração do edital do concurso DER-DF. A comissão terá o prazo 30 dias para conclusão dos trabalhos.

Edital era previsto para início de 2024

Um edital para o concurso do DER havia sido previsto pelo presidente do órgão, Fauzi Nacfur Junior, para o início deste ano. O certame deverá ofertar 300 vagas para especialistas de gestão e fiscalização, analistas, agente de trânsito e rodoviário.

"O DER tem capacidade para 1.200 servidores na estrutura atual. Temos hoje 900. São praticamente 300 vagas em aberto que podem ser ocupadas com esse concurso", disse em entrevista ao Correio, no final do ano passado.