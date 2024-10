Horário do Metrô será ampliado nesta terça (15/10) devido ao jogo da Seleção

Por causa da partida entre Brasil x Peru, na Arena BRB Mané Garrincha, que ocorre nesta terça-feira (15/10), o horário de funcionamento do Metrô foi estendido. O jogo começa às 21h45 e, em razão disso, a área de embarque da estação central — Rodoviária do Plano Piloto — permanecerá aberta até as 00h30. A Seleção Brasileira retorna a capital federal após cinco anos, o último confronto foi em 2019, em um amistoso contra o Catar que perdeu de 2 X 0.

As demais áreas de embarque e desembarque funcionarão em horário padrão de funcionamento nos dias de semana, de 5h30 às 23h30. Válido pela 10ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil vai em busca da segunda vitória consecutiva no confronto contra a seleção Peruana. Após isso, a Seleção Brasileira volta aos gramados em novembro, contra a Venezuela

Expectativa

A expectativa é de que o jogo atraia um grande número de espectadores na noite desta terça (14), no Mané Garrincha, que tem capacidade para abrigar 72.788 pessoas. O maior público da Seleção principal na arena foi de 69.112 pagantes na vitória contra Camarões, por 4 x 1, na Copa do Mundo de 2014.

Retrospecto da Seleção

Após diversas cobranças, a Seleção Brasileira conseguiu, na última quinta-feira (10/10) uma vitória diante do Chile, em Santiago, no placar de 2 x 1. O Brasil foi suscetível a modificações e Dorival prepara a lateral com Vanderson no lugar de Danilo e principalmente, na volância com Bruno Guimarães no lugar de André e Gerson no de Paquetá.

Para amenizar a tensão e diminuir a pressão exacerbada em cima de seus jogadores, Dorival colocará em prática o que trabalhou com seus jogadores no treino realizado no Bezerrão e no Mané Garrincha. “A principal preocupação é jogar como treinamos. Não estávamos conseguindo reproduzir o que é feito nos treinos. Este é o grande desafio ”, disse o técnico em entrevista coletiva no Mané Garrincha.

Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado