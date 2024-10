Transporte público tem operação especial no feriado de 12 de outubro

O transporte público do Distrito Federal funcionará com operação especial no feriado do dia 12 de outubro. Os ônibus seguirão os horários de domingo, mas com reforço de viagens nas linhas com destino à região central de Brasília. Já o metrô funcionará até as 22h.

Diversos eventos religiosos e festivos com expectativa de público que variam entre 5 e 50 mil pessoas estão previstos para a data. Com isso, a Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob-DF) determinou às empresas de ônibus o reforço de viagens especialmente nos horários de dispersão das festividades.

O Metrô vai operar até as 22h. Das 7h às 19h, todas estações funcionarão para embarque e desembarque e das 19h às 22h, somente a Estação Central estará aberta para embarque e desembarque. As demais estações serão apenas para desembarque de passageiros.

Entre as festividades prevista estão a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, na Esplanada dos Ministérios; o Picnik, na Praça Lúcio Costa, na Asa Norte; The Concept, realizado no Estacionamento 01 Parque da Cidade, e um grande show no Estádio Nacional Mané Garrincha.

*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade