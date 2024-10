Homem agredido em roubo no Lago Sul está internado com lesão no olho

O roubo a uma residência localizada na QI 25 do Lago Sul, ocorrido no último domingo (13/10), causou prejuízos físicos, materiais e emocionais. O morador da casa, que estava sozinho no momento do crime, foi agredido pelos bandidos e ficou com uma lesão no olho. O homem está internado em um hospital particular do Lago Sul e aguarda o resultado de exames de imagem para verificar se houve alguma lesão interna mais grave.

O Correio conversou com exclusividade com a mulher da vítima, que não estava no local na hora do crime, mas que chegou logo depois encontrando o marido trancado dentro do closet e ferido das agressões. Ela contou que o marido está internado desde domingo e aguarda resultado de tomografia computadorizada que será analisada pelos médicos. "Ele estava com um edema no olho e vazando líquido. Ele levou vários chutes na cabeça e soco", relatou a mulher, que preferiu não ser identificada.

O caso

Três homens encapuzados invadiram uma casa da QI 25 do Lago Sul e espancaram um dos moradores. O crime ocorreu no fim da noite de domingo (13/10), mas só foi divulgado nesta terça-feira (15/10).

Os bandidos fugiram levando o carro da vítima, que foi encontrado no dia seguinte em Samambaia. No entanto, a polícia ainda procura os criminosos. Ninguém foi preso ainda.