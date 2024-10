Bandidos encapuzados invadem casa no Lago Sul e agridem morador; vídeo

Três homens encapuzados invadiram uma casa da QI 25 do Lago Sul e espancaram um dos moradores. O crime ocorreu no fim da noite de domingo (13/10), mas só foi divulgado nesta terça-feira (15/10).

Imagens de uma câmera de segurança mostram que os bandidos entraram na residência por volta das 23h30. Cerca de cinco minutos depois, eles aparecem novamente, saindo do local.

Um dos vizinhos do conjunto, que preferiu não se identificar, disse que o local invadido pertence a um casal e que o homem, mesmo sem reagir, foi espancado pelos criminosos, tendo que ser hospitalizado, por causa dos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), a corporação foi acionada às 2h da segunda-feira (14/10). O carro do casal foi levado durante a ação, porém, foi recuperado.

Ainda segundo a PMDF, o homem foi trancado em um quarto pelos bandidos e os militares precisaram arrombar a porta para tirá-lo do cômodo. Uma equipe do 5º Batalhão acompanhou e deu assistência às vítimas no registro da ocorrência policial, de acordo com a corporação.