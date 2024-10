Sonho da casa própria chega para 5 mil pessoas no Itapoã Parque

Com a entrega dos novos apartamentos, o Itapoã Parque chega a 5.312 unidades habitacionais ocupadas das 12.112 previstas em 76 condomínios. Desde 2019, o Distrito Federal ultrapassou a marca de 10 mil casas próprias distribuídas pela capital. Ao término das obras, estima-se que cerca de 50 mil pessoas irão morar no empreendimento, considerado o maior já lançado no DF, com um investimento total de R$ 1,7 bilhão.

Elaine Lima, 37 anos , técnica de higiene bucal, definiu a manhã desta quarta-feira (16/10) como a realização de um sonho antigo. Ela foi uma das novas proprietárias dos apartamentos do Itapoã Parque, empreendimento da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab) em parceria com a iniciativa privada, contemplada com as chaves da casa própria. Ao todo, 352 novas unidades habitacionais dos condomínios 45 e 48 foram entregues em solenidade conduzida pelo Governo do Distrito Federal (GDF).

“Pago aluguel há mais 20 anos, Está sendo a realização de um sonho, espero por 12 anos por uma oportunidade como essa e, quando surgiu, agarrei a chance. Criei minha filha sozinha toda vida no aluguel, finalmente ela vai ter o tão sonhado quartinho dela ”, afirmou, mencionando que viverá no local com a filha.

Desde a inauguração, o Itapoã Parque evoluiu a ponto de se tornar um verdadeiro bairro. Não à toa, já conta com uma escola classe para atender 1,3 mil alunos do 1º ao 5º do ensino fundamental e da educação infantil, além de uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), entregue pelo GDF em dezembro do ano passado.

Presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz comentou que o governador Ibaneis trouxe à vida esse empreendimento que estava absolutamente esquecido e abandonado. "A cada chave que a gente entrega, a gente tem consciência de que estamos entregando qualidade de vida, um futuro melhor para as crianças, porque aqui tem colégio, classe, tudo o que as pessoas precisam para serem felizes e viverem com dignidade. Nós não estamos entregando depósitos de gente, como se fazia antes. Agora é respeito e dignidade, com escolas, hospital, delegacia. Tudo pensado para o bem-estar de vocês. Isso aqui começou com poeira pura, alguns não acreditavam, aqueles que não acreditavam atrapalharam, mas nós seguimos em frente para cumprir o objetivo: entregar moradia para quem precisa", completa

Os apartamentos entregues nesta quarta atendem candidatos das faixas de renda familiar de 1,5 (de R$ 1.800,01 a R$ 2.600) a 4 (acima de R$ 7.000,01 a 12 salários mínimos). São imóveis de dois e três quartos, com 46 m² e 59 m², respectivamente. Cada condomínio conta com área comum composta por guarita, playground, churrasqueira e estacionamento.





