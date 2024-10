Vítima de roubo, morador do Lago Sul tem alta de hospital

O morador do Lago Sul, vítima do roubo ocorrido no último domingo (13/10), teve alta do hospital nesta quarta-feira (16/10). O homem foi agredido por três bandidos que entraram encapuzados na residência, após pularem o muro, e roubaram objetos de valor. Mesmo sem apresentar resistência, o homem foi espancado e trancado no closet. Por ter ficado com uma lesão no olho, resultante das agressões, ele precisará fazer tratamento oftalmológico com colírios e monitoramento com especialistas para recuperar a córnea, que foi lesionada.

Ao todo, três criminosos entraram na residência, encapuzados e de máscara. Uma quarta pessoa teria ficado dentro de um carro do lado de fora da casa. No fim, levaram o automóvel do dono da casa, uma BMW, além de objetos de valor como computadores, tablets, máquinas fotográficas, joias e bolsas.

O crime aconteceu no fim da noite de domingo (13/10), mas só foi divulgado na terça-feira (15/10). O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e, até o momento, ninguém foi preso. O veículo foi encontrado, no entanto, nenhum bandido foi identificado até o momento.