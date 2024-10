Atirador do Puxadinho Bar segue preso e fica em silêncio no depoimento

Felype Barbosa, 27 anos, preso por ter matado uma pessoa e deixado outras cinco feridas, entre elas uma criança de 10 anos, passou por audiência de custódia e continua preso.

Ele foi ouvido hoje sobre o crime cometido no Bar Puxadinho, no Riacho Fundo II, e ficou em silêncio quando questionado sobre os crimes de homicídio e as cinco tentativas de homicídio. De acordo com o delegado Sérgio Bautzer, que conduz a investigação, quando questionado se tentou roubar um caminhão guincho na fuga, ele negou. Disse não saber dirigir caminhão e afirmou ter fugido a pé para o Recanto das Emas.

A 29ª Delegacia de Polícia aguarda, agora, que a Polícia Militar encaminhe as imagens da tentativa de roubo do guincho. “Precisamos que essas imagens sejam encaminhadas pelos canais institucionais para que seja observada a cadeia de custódia. Assim que recebermos, vamos enviar para o Instituto de Criminalística comparar com as imagens do momento do crime no Bar Puxadinho para ver se realmente é o Felype”, explicou Bautzer.

A prioridade nesta quarta-feira (16/10) foi ouvir Felype sobre os crimes dolosos contra a vida e a investigação sobre a suposta tentativa de roubo do guincho. As vítimas do tiroteio ainda não foram ouvidas.