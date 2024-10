Assaltantes armados rendem funcionários e roubam joias em Planaltina

Uma joalheria localizada em Planaltina foi assaltada na manhã desta quarta-feira (16/10). Armados, dois criminosos renderam os funcionários e roubaram joias, relógios e outros itens de valor do estabelecimento.

O crime ocorreu por volta das 11h45, na Quadra 3 Conjunto F da Vila Buritis. Imagens do circuito interno de segurança registraram o momento do assalto. Nas gravações, é possível ver dois homens utilizando uma mochila para armazenar os itens roubados. Um dos assaltantes chega a apontar uma arma para uma funcionária. Veja.

Embora as câmeras não capturem todos os detalhes, os funcionários foram rendidos e levados para os fundos da loja. Após o roubo, os dois assaltantes fugiram em bicicletas. Um pedestre chegou a correr atrás dos criminosos na tentativa de capturá-los.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os assaltantes ainda não foram presos, mas equipes da corporação estão em diligências para localizá-los. As joias, no entanto, foram abandonadas pelos criminosos durante a fuga e apreendidas pela 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina).