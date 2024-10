Exposição Meu Quintal apresenta obras artesanais feitas por dona Severina

A exposição Meu Quintal começa neste domingo (20/10) trazendo um ambiente temático de campos rurais dos anos 1980 e 1990 e animais feitos artesanalmente. Dona Severina, de 84 anos, é a artista visual responsável pelo evento, que estará aberto ao público até 16 de novembro, no Pé vermelho espaço contemporâneo, em Planaltina.













O público poderá visitar o local às quartas-feiras, das 8h às 12h e das 14h às 18h; às quintas-feiras, às sextas-feiras, aos sábados e aos domingos, das 17h às 21h. Às quartas-feiras, serão recebidos alunos de escolas da rede pública do DF, promovendo a união entre educação e arte, inclusive, o Centro de Ensino Especial de Planaltina - CEEP.

Subsidiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), o evento contará com inclusão e acessibilidade. Todo material de leitura produzido para o público durante ou após o evento conta com tradução em Braille, além de intérprete de LIBRAS para pessoas com deficiência auditiva.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho