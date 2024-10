No Guará, homem bate em carro de policial, a agride e tenta fugir

Um homem foi preso no Guará, por volta das 19h da noite desta quarta-feira (16/10), após colidir contra o carro de uma policial. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ela percebeu, ao aproximar-se do veículo, que o motorista, que carregava três crianças no carro, apresentava forte cheiro de álcool. Ele, no entanto, recusou-se a realizar o teste do bafômetro, agrediu a policial e tentou fugir do local.

Leia também: Adolescente estuprada ao descer de ônibus no DF relata momentos de terror

O homem foi capturado por policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP 24), que patrulhava a região no momento do incidente. Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (DP), localizada no Setor Policial Sul, para os devidos procedimentos legais.

As crianças, que estavam sob risco, foram resgatadas em segurança após os policiais entrarem em contato com uma vizinha do homem, que prontamente foi ao local para buscá-las, garantindo a integridade delas.

Leia também: Polícia prende suspeito de ser um dos assaltantes que roubou joalheria