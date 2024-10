Obituário: 38 funerais no DF e Entorno nesta quinta; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO), no Entorno. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (17/10):

Campo da Esperança



Antonieta Maria de Almeida, 98 anos

Edvaldo Prado, 81 anos

Geovana Vitória Almeida dos Santos, menos de 1 ano

Joaquim de Melo Morais, 96 anos

Maria Autelina Pereira, 61 anos

Maria Izabel Rodrigues da Silva, 77 anos

Maria Neuma de Matos Silva, 52 anos

Maria Suely de Freitas Barreira, 67 anos

Nadir Rogeri, 67 anos

Ronald Pereira Rosa, 87 anos

Teresinha de Jesus Reis Maia de Vasconcellos, 93 anos

Zenilma Barbosa da Cunha, 59 anos

Taguatinga



Alfredo Pereira de Matos, 80 anos

Evanilda Marins Pereira, 87 anos

Maria de Jesus Fernandes, 66 anos

Mateus Barros Aguiar, 30 anos

Nilson Pereira de Araújo, 63 anos

Paulo Luis Leles, 55 anos

Raimundo Nonato Pereira, 57 anos

Renilza dos Santos, 70 anos

Rosinete dos Santos Silva, 47 anos

Wallace Pereira da Cunha, 44 anos

Gama

Alan Victor Alves Meireles, 35 anos

Belarmina Matias de Carvalho, 90 anos

Daura Gomes Braga, 84 anos

Edvania Maria de Jesus Saraiva, 54 anos

João Costa do Carmo, 56 anos

Maria Elza Loiola Araújo, 66 anos

Planaltina

Maria José da Natividade, 77 anos

Raimundo Joaquim de Sousa, 77 anos

Brazlândia

Hélio Simões de Sá, 49 anos

Severino Gonçalves de Souza, 48 anos

Sobradinho

Claudino Antônio Araújo, 92 anos

Geraldo José da Silva, 57 anos

Jurandy Brandão Marinho, 78 anos

Jardim Metropolitano



Thiago dos Anjos Santos, 26 anos

Antônio Carlos Moretzsohn de Mello, 82 anos (cremação)

Jorge Fernando Miller da Costa Neves, 90 anos (cremação)