Mulher fica em estado grave após carro ser prensado entre caminhão e poste

Na tarde desta quinta-feira (17/10), por volta das 16h50, um acidente na Avenida Sol, na região do Jardim Botânico, sentido São Sebastião, deixou uma mulher gravemente ferida. O carro em que a vítima estava ficou prensado entre um caminhão e um poste de iluminação pública. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), nenhum dos condutores se feriu, mas a passageira do carro, que não foi identificada, teve de ser encaminhada ao Hospital de Base com suspeita de traumatismo cranioencefálico.

Segundo os militares, chegando ao local, as equipes de socorro depararam-se com uma colisão envolvendo um caminhão baú e um GM Onix que, após o impacto, ficou prensado entre o caminhão e um poste de iluminação pública. O poste ficou bastante danificado e uma equipe da Neoenergia teve de ser acionada para o desligamento da eletricidade, viabilizando a atuação segura das guarnições de salvamento.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para o local.