Operação Dr. Estranho: polícia prende suspeitos de tráfico por canal virtual

Dois homens, de 26 e 37 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, na manhã desta sexta-feira (18/10). Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os dois, moradores do Gama, comercializavam substâncias ilícitas por meio de um canal de venda virtual e entregavam as drogas, presencialmente, em estações do metrô da Asa Sul e em shoppings da região.

A operação, nomeada de Dr. Estranho, termo pelo qual um dos presos era conhecido, foi realizada por meio da 5ª delegacia de Polícia, localizada na Asa Norte, e contou com o apoio da equipe de cães da Divisão de Operações Especiais (DOE). A investigação visa combater o tráfico de drogas na região central de Brasília.

Leia também: Professor é encontrado gravemente ferido e família suspeita de atropelamento

Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na região do Gama, onde foram encontrados quantidades significativas de drogas, incluindo maconha, skunk, ecstasy, além de balanças de precisão e outros materiais utilizados na comercialização das substâncias ilícitas. Uma arma de fogo municiada também foi encontrada em um dos endereços.

De acordo com a corporação, um dos investigados já possuía passagem anterior por tráfico de drogas, reforçando seu envolvimento contínuo com atividades ilícitas na região. A investigação, que resultou na operação, envolveu a análise de dispositivos eletrônicos apreendidos, nos quais foi identificado um canal de venda virtual utilizado pelos traficantes para organizar e distribuir as drogas. Os suspeitos mantinham contato com usuários por meio de plataformas digitais, promovendo a venda e a entrega de grandes quantidades de entorpecentes.

Os dois indivíduos detidos responderão por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, cuja penas somadas ultrapassam os 20 anos de reclusão, conforme a Lei de Drogas.