Operação Cravate desarticula esquema que auxiliava líder de facção

Uma Operação para desarticular esquema que proporcionava ajuda externa a um líder de facção criminosa preso no Distrito federal, foi deflagrada nesta segunda feira (21/10) pela Polícia Civil(PCDF), por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO/DF), com apoio do Núcleo de Fiscalização do Sistema Prisional (Nupri do MPDFT).

Segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape), pessoas estariam se passando por advogado, com a permissão deste, para se comunicarem com detentos no sistema prisional do DF. A 1ª Vara Criminal de Brasília do TJDFT expediu seis mandados de prisão e nove de busca e apreensão no Distrito Federal e na Bahia.

A liderança presa (da facção) estaria fazendo uso da rede criminosa tanto para a própria comunicação quanto para estabelecer contato externo para outros presos, com o objetivo de estender sua influência e atrair novos integrantes para o esquema. O suspeito de ser o líder possui passagens por organização criminosa e lavagem de dinheiro, motivo pelo qual se encontra preso preventivamente. Além disso, ele também é suspeito de participar do homicídio de um policial federal em Salvador (BA), em setembro de 2023.



Os alvos dos mandados de prisão poderão responder pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem ultrapassar 20 anos de reclusão. Os advogados também tiveram a suspensão da profissão decretada pela Justiça. Ao final das diligências, os presos e o material apreendido foram encaminhados ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da PCDF. As investigações seguem em andamento.

*Com informações Policia Civil do DF