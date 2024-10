Cratera da 310 Norte é fechada, mas segue sem asfalto

A cratera que assustou moradores na 310 Norte e engoliu um carro no último sábado foi tapada, mas segue aguardando a melhora do tempo e a secagem do solo para a colocação do asfalto. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) informou que o serviço é conduzido por uma empresa terceirizada e disse que está em contato com a proprietária do veículo para tratar sobre os prejuízos financeiros.

Apesar do incidente, o trânsito tem fluido normalmente no local, mas houve redução de vagas para estacionamento, pois algumas foram interditadas para o reparo do asfalto, relatou o cabeleireiro Nelsione José Borges, 43 anos. Ele trabalha em frente ao local onde o buraco surgiu e contou que sempre deixava o veículo estacionado lá. "A gente jamais esperava que um carro pudesse ser engolido por uma cratera bem aqui em frente. Mas no sábado, quando chegamos para trabalhar, esperávamos que algo ruim pudesse acontecer, pois a água estava furando a terra ao lado do asfalto", descreveu.

Nelsione contou que ficaram assustados quando o automóvel começou a ser engolido. "O carro estava estacionado perto do buraco e, conforme ele foi crescendo, o veículo foi descendo para dentro dele. Quando a proprietária chegou, não havia mais o que fazer, só aguardar", observou, dizendo que as chuvas sempre têm causado muitos transtornos para os moradores da região. Apesar disso, o cabeleireiro disse que não perdeu clientes por conta do surgimento da cratera.

Prejuízos

A advogada da empresa EB Infra Construções Ltda., responsável pela obra, entrou em contato com Fabíola Brasil, 40, filha de Zelinalda Brasil, 70, para arcar com os prejuízos. "Meu advogado está tratando essa questão com eles. O carro da minha mãe era muito novo, e por mais que seja do ano de 2018, estava com apenas 31 mil km. Ainda não há um acordo formal, mas estão sendo feitas as devidas tratativas", contou.

O valor do prejuízo ainda não foi calculado, segundo a filha da proprietária. "Estamos aguardando a Porto Seguro (seguradora do veículo) levar o veículo até a oficina para fazer essa avaliação. Eu acredito que tenha estragado a parte elétrica, pois o carro não está destravando com a chave e os limpadores de para-brisas se acionaram sozinhos", afirmou.

Posicionamento

A EB Construções Ltda. informou que "já está tratando diretamente com a proprietária desde a tarde de sábado e já foi feita a locação de um veículo similar por período ilimitado até que o problema seja solucionado."

A Novacap informou que "segundo avaliação preliminar, durante a execução da obra, foi identificada uma abertura pequena entre a laje e a parede do poço de visitação, o que causou infiltração e o carreamento do material do aterro da vala para dentro da rede. Com isso, ocorreu a formação do buraco, que já foi fechado no sábado. Foram realizados os trabalhos para fechamento da vala aberta e realizada a compactação do solo. No momento, está sendo aguardada a melhoria do tempo e a secagem do solo para a implantação do asfalto."

