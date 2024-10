Dois homens são presos com bloqueador de sinal de tornozeleira em Ceilândia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a apreensão de dois homens, na noite desta segunda-feira (21/10), com bloqueador de sinal de GPS da tornozeleira eletrônica em Ceilândia. Os suspeitos estavam em um veículo quando foi realizada a abordagem.

Durante as buscas no interior do veículo, os policiais encontraram um aparelho bloqueador de sinal de tornozeleira eletrônica. Foi realizado contato com a Polícia Penal que confirmou que os sinais das tornozeleiras estavam bloqueados.

Os indivíduos foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.