Motociclista morre após colidir contra árvore em São Sebastião

Um motociclista morreu após colisão contra uma árvore no canteiro central da DF-001, em São Sebastião, próximo à região do Complexo Penitenciário da Papuda, nesta segunda-feira (21/10), por volta das 18h30. O motociclista trafegava no sentido Brasília.

Chegando ao local, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) constataram que a vítima se encontrava em parada cardiorrespiratória. Protocolos de reanimação cardiopulmonar foram realizados durante 30 minutos, mas a vítima não resistiu.



Os bombeiros não souberam informar como teria acontecido o acidente e o local da colisão ficou sob responsabilidade das polícias Militar (PMDF) e Civil do Distrito Federal (PCDF).