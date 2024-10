QualificaDF: inscrições estão abertas para cursos profissionalizantes

Qualifica DF abre as inscrições para os novos alunos - (crédito: Lúcio Bernardo Jr/ Agência Brasília)

Estão abertas até 28 de outubro as inscrições para a 2ª etapa do 3º ciclo do projeto QualificaDF Móvel. Ao todo, são 1.012 vagas para cursos como auxiliar administrativo, design gráfico e atendente de farmácia.

Os cursos têm carga horária de 80 horas/aula e serão ministrados nos turnos matutino (das 8h às 12h) e vespertino (das 14h às 18h), distribuídos nas cidades do Varjão, Fercal, Santa Maria e Estrutural.



Os interessados podem se inscrever no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF). As aulas têm previsão de início para o dia 1º de novembro.