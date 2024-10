"Será uma troca de ideias", declara Poli, candidato à presidência da OAB-DF

A poucos minutos para o começo do debate das eleições para a Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF), o candidato da chapa OAB Para Todos, Paulo Maurício Siqueira, o Poli, defendeu que o debate será palco para a apresentação de ideias e propostas.



O evento começa às 20h40, com transmissão ao vivo pela TV Brasília e pelas redes sociais do Correio, incluindo as contas oficiais do jornal no Facebook e YouTube. “Estamos aqui para apresentar nossas propostas e mostrar que nosso grupo está preparado para atender a toda sociedade do DF. Hoje, é uma noite de ideias. Vamos trazer uma demonstração de por que a chapa OAB Para Todos é a mais preparada para gerir a OAB-DF”, declarou Poli. O advogado chegou ao Correio com 40 minutos de antecedência, acompanhado da equipe de assessoria de comunicação.





Paulo Maurício Siqueira

A chapa OAB para Todos tem como candidatos Paulo Maurício Siqueira e Roberta Queiroz, como vice. Poli tem 22 anos de experiência na advocacia e uma extensa trajetória na OAB-DF, onde ocupou diversos cargos. De 2008 a 2010, compôs a Comissão de Seleção da OAB-DF. Foi Conselheiro Seccional no triênio 2010-2012. Sua candidatura defende a independência da Ordem, a ampliação da participação feminina, e tem como principal bandeira a defesa da democracia e dos direitos da sociedade.





A eleição

O novo ou a nova presidente da OAB-DF será escolhido(a) em 17 de novembro, em uma eleição on-line, que ocorrerá das 10h às 18h. No total, cinco chapas, que tiveram até a última sexta-feira para serem registradas, concorrem ao cargo e a vencedora será aquela que obtiver a maioria dos votos válidos.

Neste ano, o pleito será realizado exclusivamente pela internet. A Seccional do Distrito Federal foi pioneira na implementação do sistema, que estreou em 2021. Naquele ano, 29.572 advogados participaram do pleito, número que representa 81,29% dos eleitores aptos. A chapa vencedora recebeu 12.328 votos válidos, 41% desse total.

