Everardo Gueiros afirma que sua gestão não cobrará anuidade de idosos e PCDs

Everardo Gueiros afirmou que profissionais do direito precisam de uma ordem que trabalhe com proposições e diálogo - (crédito: Minervino Júnior )

No 3º e 4º blocos do debate, promovido pelo Correio Braziliense e TV Brasília na noite desta terça-feira (2210), entre candidatos à Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), os concorrentes responderam a questionamentos uns dos outros e fizeram suas considerações finais.

Paulo Mauricio Siqueira, o Poli, questionou Everardo Gueiros sobre propostas voltadas aos jovens advogados. Em resposta, Gueiros disse que um profissional recém-formado em direito é considerado um bacharel, mas não um advogado, propriamente dito. Por isso, em sua visão, deve haver fomento aos meios de inserção dos recém-formados no mercado de trabalho.

"Há uma transição entre o bacharelado e a advocacia. Nós precisamos dar condições reais aos jovens advogados para que se insiram no mercado de trabalho. A Escola Superior de Advocacia (ESA) devia ter um curso 'preparando-se para ser advogado', no inicio da carreira. Depois, deveria fazer da Fundação de Assistência Judiciária (FAJ) um verdadeiro laboratório — FAJ que, por sinal, a gestão da qual o senhor (Poli) faz parte quase que extinguiu", disse.

Em suas considerações finais, Gueiros afirmou que deseja propor uma OAB-DF inclusiva e mais próxima dos profissionais do direito. "Que você (advogado) possa chegar e se sentir na sua casa, sem precisar passar por uma roleta, sem precisar se identificar, você vai entrar e ser acolhido e recebido. Eu estou pronto e preparado para liderar as mudanças necessárias nesta quadra tão difícil que está ocorrendo em nosso país."

O candidato disse, ainda, que é preciso haver união entre os profissionais da classe. "Penso nos colegas que tem um pouco mais de experiência. Nós vamos parar de cobrar anuidade dos advogados acima de 60 anos e dos PCDs (pessoas com deficiência)", declarou.