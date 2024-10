Karolyne Guimarães diz ser antisistema

22/10/2024 Crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press. Correio Braziliense e a TV Brasília promovem um debate com os candidatos das cinco chapas inscritas para a eleição da OAB 2024 . Na Foto Guilherme Machado, presidente do Correio Braziliense com os candidatos das cinco chapas inscritas para a eleição da OAB 2024 . - (crédito: MINERVINO JUNIOR )

No terceiro bloco do debate promovido pelo Correio com os candidatos à presidência da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), Karolyne Guimarães, da chapa A OAB que eu preciso, reiterou sua postura como antisistema, afirmando que não faz parte dos grupos que tradicionalmente comandam a OAB-DF e que sua chapa representa uma ruptura com o passado. "Estamos lutando contra um sistema muito forte. Eles não querem largar a presidência da Ordem. Estou aqui como um milagre", afirmou.

Conheça os perfis dos postulantes





Outro ponto do debate foi a gestão da Caixa de Assistência da OAB-DF. Questionada pela candidata Cris Damasceno, da chapa Inovar a Ordem, sobre como pretende lidar com a dívida crescente da entidade, Karolyne defendeu sua escolha, explicando que a proposta do advogado e médico Kenicássio Batista, da chapa dela, pode trazer uma visão mais técnica para a Caixa de Assistência.



Em resposta, Cris questionou se isso seria suficiente para garantir uma gestão eficiente da entidade. "Fica muito evidente que você não conhece sobre a gestão da Ordem. O fato de ter um médico candidato à presidência da Caixa de Asistência não garante que a gestão vai ser bem-feita", afirmou Cris, desafiando a viabilidade das propostas de Karolyne.