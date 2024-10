"Essencial o debate", diz candidata à presidência da OAB-DF

A candidata à presidência da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), Cris Damasceno, afirmou minutos antes do debate promovido pelo Correio e pela TV Brasília, na noite desta terça-feira (22/10), que a troca de ideias entre os postulantes ao cargo máximo da Ordem é fundamental.

Líder da chapa “Inovar a Ordem”, Cris Damasceno chegou ao prédio dos Diários Associados acompanhada por assessores e integrantes de sua equipe. “O debate é super importante para a advocacia ver o posicionamento dos candidatos, as propostas, seus ideais. Para a advocacia, é essencial esse debate. O Correio e a TV Brasília estão de parabéns, para informar todos esses 81 mil advogados”, disse.

O evento começa às 20h40, com transmissão ao vivo pela TV Brasília e pelas redes sociais do Correio, incluindo as contas oficiais do jornal no Facebook e YouTube. Assista ao vivo.

Perfil

A chapa Inovar a Ordem apresenta Cris Damasceno como candidata à presidência da OAB-DF, com Alexandre Queiroz como vice. Pós-graduada em direito processual penal pela Universidade Gama Filho e mestre em Direito Constitucional pela EDB/IDP. É professora de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Extravagante na IDP. Também tem experiência como vice-presidente da OAB/DF (2019-2021) e conselheira seccional (2016-2018). Além disso, é conselheira federal pela OAB-DF e presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada.



A eleição

O novo ou a nova presidente da OAB-DF será escolhido(a) em 17 de novembro, em uma eleição on-line, que ocorrerá das 10h às 18h. No total, cinco chapas, que tiveram até a última sexta-feira para serem registradas, concorrem ao cargo e a vencedora será aquela que obtiver a maioria dos votos válidos.

Neste ano, o pleito será realizado exclusivamente pela internet. A seccional do Distrito Federal foi pioneira na implementação do sistema, que estreou em 2021. Naquele ano, 29.572 advogados participaram do pleito, número que representa 81,29% dos eleitores aptos. A chapa vencedora recebeu 12.328 votos válidos, 41% desse total.

