Karolyne Guimarães quebra regra durante debate

22/10/2024 Crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press. Correio Braziliense e a TV Brasília promovem um debate com os candidatos das cinco chapas inscritas para a eleição da OAB 2024 . Na Foto Karolyne Guimarães, chapa 99 - (crédito: MINERVINO JUNIOR )

Durante o debate entre os candidatos à presidência da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), a candidata Karolyne Guimarães, da chapa A OAB que eu preciso, quebrou uma das regras do evento ao usar imagens para fazer acusações contra seus adversários.

Conheça os perfis dos postulantes

Em determinado momento a candidata mostrou uma série de cartas de baralho com as fotos dos outros candidatos e ressaltou a presença de um panorama maniqueísta na eleição. “Quero deixar muito claro que estamos tratando de dois lados. O nosso lado, dos 99% dos excluídos da advocacia, e o lado dos painelistas e grupinhos, que não querem sair da presidência da Ordem por nada”, apontou.

A atitude de Karolyne resultou na concessão de direito de resposta a todos os demais candidatos, que aproveitaram o momento para rebater as declarações e reafirmar suas propostas.

A quebra de protocolo gerou tensão no debate, uma vez que as regras haviam sido claramente estabelecidas para manter o foco nas propostas de gestão para a OAB-DF e sem o uso de imagens para acusações.