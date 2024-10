Cléber Lopes defende compromisso com a advocacia jovem e postura combativa da OAB

No terceiro bloco, o candidato Everardo Gueiros voltou ao tema do Supremo Tribunal Federal (STF) e dos acontecimentos de 8 de janeiro, questionando Cléber Lopes sobre o papel do Conselho Federal da OAB e da seccional do Distrito Federal na proteção dos direitos humanos e das prerrogativas dos advogados. Everardo perguntou se as ações da OAB, como o envio de ofícios em solidariedade à Corte e postagens nas redes sociais, eram suficientes e se era só isso que se esperava de uma Ordem realmente combativa.

Cléber Lopes, candidato pela Chapa A Ordem com Voz, respondeu que presidir a OAB exige disposição e coragem para enfrentar os desafios da advocacia. "Não tenho dúvida de que o diálogo deve ser a primeira medida, pois faz parte da civilidade. No entanto, quando o diálogo não é suficiente, é preciso ter coragem e disposição para adotar ações concretas e mobilizar a sociedade. A Ordem pode liderar um grande movimento nacional para conscientizar a população e expor os abusos e erros que ocorrem no país", esclareceu.

Em réplica, Everardo afirmou que um candidato à presidência deve assumir essa responsabilidade e que esse era o seu plano. Cléber rebateu, explicando que já havia defendido essa posição em sua resposta anterior, mas que sua mensagem não foi devidamente compreendida.

No quarto bloco, os candidatos fizeram suas considerações finais. Cléber agradeceu a oportunidade de dialogar com os advogados e advogadas do Distrito Federal e destacou que, nas eleições de 17 de novembro, a melhor escolha seria a chapa que ele representa. "Votando nela, estarão optando por uma oposição responsável, sem radicalismos, e com experiência. Nossa chapa é plural e possui ampla representatividade: nossa vice é uma mulher negra que representa a advocacia negra e feminina. Além disso, incluímos pessoas com deficiência, demonstrando nosso compromisso com a inclusão. Temos também representantes da advocacia pública, trabalhista e de todos os segmentos da profissão", afirmou.

Cléber reafirmou uma de suas principais promessas de campanha: o compromisso com a advocacia jovem. "Além da independência, temos compromisso com a transparência e com a defesa das prerrogativas profissionais. Vamos apoiar a advocacia jovem, implementando programas de incentivo e suporte. Entre nossas propostas está a redução da anuidade e a criação de um desconto para advogados com seis a 10 anos de atuação. Queremos criar condições para que os jovens advogados possam se inserir no mercado de trabalho", explicou.

Ele também criticou a postura da candidata Karoline (Karol) Guimarães, da chapa A OAB que eu preciso. Cléber afirmou que não tem nada pessoal contra Karoline, mas lamentou que durante o debate ela tenha adotado uma postura agressiva, o que, segundo ele, não é benéfico para a advocacia nem para a sociedade.