Explosão de transformador deixa quadras de Águas Claras sem energia

A explosão de um transformador deixou parte da cidade de Águas Claras sem energia no final da tarde desta quarta-feira (23/10). De acordo com a Neoenergia, o fato ocorreu por volta das 18h20. Logo em seguida, as equipes da empresas isolaram o trecho, entre as quadras 105/106. “Normalizamos mais da metade dos clientes interrompidos por meio de manobras telecomandadas e estamos trabalhando para normalizar a situação com a maior brevidade possível. A causa da ocorrência será apurada”, afirmou a Neoenergia.



Vídeo: