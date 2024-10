Acidente na BR-040 deixa pessoas feridas nesta quarta-feira (23/10)

Um acidente na via Epia, na altura do BRT, sentido Candangolândia, por volta das 18h15 desta quarta-feira (23/10), deixou diversas pessoas feridas. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o acidente foi causado por um ônibus, duas motos e dois carros de passeio.

O Corpo de Bombeiro do Distrito Federal (CBMDF) afirmou que a princípio três vítimas foram transportadas ao hospital. Uma faixa foi interditada para atendimento das vítimas e perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).







Aguardem mais informações.