Morre anta resgatada de incêndio no Parque Nacional de Brasília

O Zoológico de Brasília comunicou, via Instagram, nesta quarta-feira (23/10), o falecimento de uma anta que foi resgatada com ferimentos do Parque Nacional de Brasília no mês passado, durante os grandes incêndios florestais que atingiram a região.

Apesar do comunicado ter sido emitido nesta quarta, a equipe informa que o animal, classificado como jovem e do sexo masculino, veio a óbito na última sexta-feira (18/10). O Zoo aguarda agora o resultado da necropsia, feita na Universidade de Brasília (UnB), para identificar a causa da morte.

O animal, que chegou ao lugar para tratamento no dia 18 de setembro, apresentava queimaduras graves nas quatro patas, um quadro de desnutrição, e ainda, sinais de inalação de fumaça.

“Durante 30 dias, recebeu muito carinho traduzido em cuidados intensivos de tratadores, veterinários, zootecnistas e veterinários parceiros”, afirma o Zoológico.

A equipe lamenta o ocorrido, agradece pelo apoio da população e finaliza a mensagem reafirmando o foco na missão de receber e reabilitar todos os animais que puderem, até que estes se recuperem e possam voltar para o habitat natural.

*Estagiária sob supervisão Pedro Grigori