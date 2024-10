Vítima de execução em Ceilândia saiu da cadeia há dois anos; veja quem são 

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime que deixou pai e filha mortos na manhã desta quinta-feira (24/10), na QNM 6 de Ceilândia. O Correio apurou que as vítimas são Valdir Hilarino, 51 anos, e Dryelle Alves Hilarino, 32. Os dois foram executados a tiros na porta de casa.

A motivação ainda é apurada pelos investigadores da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). Segundo informações obtidas pelo Correio, Valdir havia deixado o Complexo Penitenciário da Papuda há cerca de dois anos e acumulava passagens criminais por roubo. Desde março de 2023 cumpria pena em regime aberto. Não há, no entanto, informações da relação da vida regressa com o assassinato.

As informações dão conta de que, ao sair de casa, Valdir teria sido surpreendido a tiros. Dryelle teria saído em seguida para ver a situação e também foi baleada. Policiais militares estão no local fazendo diligências e colhendo depoimentos de testemunhas para apurar mais detalhes sobre o caso.

O local foi isolado para a realização da perícia. Autoridades pedem a colaboração de possíveis testemunhas ou pessoas que tenham informações relevantes sobre o crime. Disque-denúncia: 197 ou 190.

Colaborou Pablo Giovanni.