Duplo homicídio na QNM 6, em Ceilândia, choca comunidade

O assassinato de Valdir Hilarino, 51 anos, e Dryelle Alves Hilarino, 32, na QNM 06, conjunto N, em Ceilândia, na manhã desta quinta-feira (24/10) chocou os moradores. Eles foram assassinados a tiros em frente de casa e, até às 9h30, os corpos continuavam no local para a perícia.

Lorival de Sena, 81 anos, mora na região há 40 anos e conta que conhecia a o homem desde pequeno, porém não tinha muito contato com a filha dele. “Esse garoto é como se fosse um filho para mim. Ele brincava com os meus filhos e respeitava todo mundo. Realmente uma grande tragédia”, afirmou ao Correio.

O aposentado conta que estava dormindo no momento dos disparos. “Acordei no susto com os barulhos. Pensei até que fosse bombinhas, mas quando me levantei vi essa cena tão triste. Nunca havia acontecido nada disso aqui”, comenta Lorival de Sena.











Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o crime ocorreu por volta das 6h45. O atirador ainda não foi identificado e não se sabe a motivação do crime. A polícia realiza diligências e ouve vizinhos e testemunhas para apurar o caso.

A PMDF pede que a população colabore com a investigação prestando informações, ainda que de forma anônima. "Autoridades pedem a colaboração de possíveis testemunhas ou pessoas que tenham informações relevantes sobre o crime. A PMDF reforça a importância de denúncias anônimas para ajudar na elucidação do caso e se mantém atuante na busca pelos responsáveis."