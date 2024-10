Quantidade de mamografias realizadas no SUS é baixa, aponta mastologista

No primeiro painel do evento Câncer de mama: uma rede de cuidados, promovido pelo Correio Braziliense nesta quinta-feira (24/10), a médica mastologista do Hospital de Base do Distrito Federal, Carolina de Miranda, destacou a importância da mamografia de rastreamento.

A especialista ressaltou que, nos últimos anos, a quantidade de exames realizados no SUS foi muito baixa. “São, em média, 8 mil, o que é muito pouco para quantidade de pacientes que precisam ser rastreados”, pontuou. “Somente no DF, são 585 mil mulheres na faixa de idade do rastreamento mamográfico, que é dos 40 aos 64 anos”, observou Carolina.

Segundo a mastologista, isso mostra que é um problema muito grande. “Por isso, temos que tratar como problema de saúde pública, imaginando que o SUS cobre cerca de 70% dessas mulheres”, avaliou.

Em relação à capital do país, No DF, Carolina disse que o câncer de mama é a segunda maior causa de morte, ficando atrás somente de causas cardiovasculares, por isso, reforçou a necessidade do cuidado com a doença.

“A mamografia traz um diagnóstico precoce, pois ela consegue enxergar lesões menores do que meio centímetro, trazendo uma chance maior de cura, impactando na mortalidade”, alertou a médica do Hospital de Base.