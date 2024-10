DF tem fila de 14 mulheres com câncer de mama para cirurgia

O Distrito Federal tem uma fila de espera de 14 mulheres que serão submetidas à cirurgia de câncer de mama. O dado foi repassado pela secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio, durante a segunda edição do CB.Debate Câncer de Mama: Uma Rede de Cuidados, evento promovido na tarde desta quinta-feira (24/10) pelo Correio Braziliense.



A secretária foi a responsável por abrir o debate e trouxe informações acerca do trabalho da pasta para atender as pacientes, ampliar o serviço e sanar a fila de espera. Segundo Lucilene, o DF tem uma previsão de 1.030 casos de câncer de mama por ano. Desse total, há 250 mortes para cada 100 mil mulheres. “Temos que nos unir e fortalecer a saúde suplementar. São mulheres que são brasileiras e que a gente, em cada local, precisamos ter uma assistência. Chegar cedo e rápido e cuidar”, afirmou.



Das 14 mulheres que estão na fila de espera, quatro delas estão em vermelho. Além disso, outras 917 pessoas do sexo feminino foram direcionadas para a mamografia.



“O câncer de mama corrobora com 11% de todos os cânceres no mundo. É preciso falar do autoexame, da ultrassonografia e do exame padrão ouro, que é a mamografia. A nossa busca constante é para complementar a radioterapia e ampliar o centro de quimioterapia”, detalhou a secretária. Lucilene complementa que espera, até o final do ano, sanar a fila de espera. Outra expectativa é otimizar os consultórios de oncologia para que o paciente tenha um plano terapêutico desenhado e que seja atendido.



Debate

O debate ocorre no mês escolhido para a conscientização e atenção ao diagnóstico precoce da doença, o Outubro Rosa. Serão dois painéis, cada um com a participação de três especialistas: o primeiro abordará o tema Diagnóstico e Fatores de Risco e o segundo discutirá Tratamento e Pós-Câncer.