‘Legado (de Vladimir) precisa ser preservado’, diz secretário de Cultura

O chefe da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec), Cláudio Abrantes, esteve presente no velório do cineasta e documentarista Vladimir Carvalho, que ocorreu na manhã desta sexta-feira (25/10), no Cine Brasília.

Ao lado de Leandro Grass, o chefe da pasta discursou para os presentes. “Brasília amanheceu triste. Por mais que a gente tenha tido um bom tempo com o Vladimir, a gente sempre ia querer mais, assim como ele, que fazia o último filme e depois uma nova obra sobre ele”, declarou.

O secretário afirmou que Vladimir dignificou o audiovisual e significou muito para o cenário brasiliense. “Brasília é uma cidade nova, nem todos que moram aqui são brasilienses, mas ele, como poucos, soube trazer a essência de alguém que era nascido em outro lugar, que passou por outros lugares, e escolheu essa cidade para divulgar o seu talento e arte.”

“Há uma obra que precisa ser preservada, um nome, uma história que precisa ser mantida e repassada para as gerações futuras, e a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça.” O chefe da pasta assegurou que trabalharão para que o acervo do documentarista seja estabelecido em Brasília e adiantou que há estudos internos para que outras homenagens sejam feitas.