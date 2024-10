Vladimir Carvalho é homenageado em episódio de ‘Nós, Documentaristas’

Em homenagem póstuma ao cineasta brasiliense Vladimir Carvalho, a série Nós, documentaristas programou a exibição de um episódio especial sobre o artista. Com relatos exclusivos e inéditos à época da produção, Vladimir analisa as próprias obras e conta os bastidores das produções. O seriado é um programa original do Canal Curta! e será transmitido no canal neste sábado (26/10), às 19h e domingo (27/10), às 11h30.

Vladimir Carvalho foi um dos mais importantes documentaristas brasileiros, com mais de 60 anos de carreira. O cineasta morreu nesta quinta-feira (24/10), aos 89 anos, devido a complicações em decorrência de um infarto. Vladimir deixou um legado para a sétima arte brasileira com o retrato crítico da realidade nacional banhado por uma visão poética e apaixonada.

Além de Vladimir Carvalho, a série entrevistou outros nomes marcantes do universo do documentário, como Cláudia Priscila e Joel Zito. O programa permite que o público entre em contato com figuras icônicas, especialistas em registrar a realidade, por meio de depoimentos e análises sobre a produção dos filmes. Dirigido por Susanna Lira, Nós, documentaristas está disponível no Canal Curta! e no catálogo da Brasiliana TV.