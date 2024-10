Poeta Nicolas Behr se despede de Vladimir: ‘grande perda para a cidade’

Poeta contou que que admirava muito Vladimir e lamentou a perda do cineasta - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Um dos grandes nomes da cultura literária brasiliense, o poeta Nicolas Behr esteve presente no velório de Vladimir Carvalho, nesta sexta-feira (25/10). Após prestar suas últimas homenagens, Behr declarou que, com a morte do cineasta, Brasília está indo embora aos poucos.

Ao Correio, Nicolas Behr conta que admirava muito Vladimir pois, segundo ele, o cineasta tinha inúmeras qualidades. “Ele era muito admirado e querido. Isso é uma coisa rara no artista e ele tinha essas duas virtudes. Vai fazer muito falta para a cidade”, enfatiza.

O poeta ainda declara que terá ótimas lembranças do cineasta, que para ele era um sinônimo de gentileza. “Vladimir foi uma pessoa muito boa, instigadora e intelectual. Daqui 100 anos, as pessoas vão querer saber como era Brasília e eles poderão descobrir vendo seus filmes”, declara.

