Assassino que matou cinco e mobilizou polícia é preso no Entorno

Policiais militares da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana do Estado de Goiás (Rotam/PMGO) prenderam, neste sábado (26/10), um homem identificado como Antonio Luiz Amorim Barbosa, 35 anos, um andarilho investigado por assassinar duas pessoas e tentar matar outra em setembro deste ano. O crime ocorreu na cidade de Senador Canedo, a 204km de Brasília.

Antonio é natural de Balsas (MA) e tem vasta ficha criminal, com homicídios e latrocínio (roubo seguido de morte). O primeiro assassinato cometido pelo criminoso foi em 2 de abril de 2015, em Luziânia (GO). Segundo as investigações, o homicida se apresenta como pedreiro ou vigia de carros e, ao ter seus serviços solicitados pelas vítimas, as mata.

O Correio teve acesso aos detalhes do último crime de Antonio. Em 22 de julho, o andarilho teria sido acolhido por pessoas em uma casa, em Senador Canedo. Uma testemunha contou aos policiais militares que estava em um comércio quando soube que havia pessoas feridas e pedindo por socorro numa residência próxima.

O jovem foi até à casa, arrombou a porta e encontrou três homens caídos e dois deles mortos. Um deles era um rapaz de 27 anos. Uma terceira vítima estava ferida com golpes de arma branca e foi levada ao hospital.





Extrema violência

Antonio Barbosa é acusado de cometer outros três homicídios em 2015 e 2016, em Luziânia e Anápolis. Em um deles, o criminoso matou um detento dentro do centro de triagem da Penitenciária Odenir Guimarães-POG.

Antes da prisão, a última aparição do criminoso teria sido em Inhumas (GO). Na época, ele chegou a ser abordado, se apresentou com nome falso e foi liberado. Neste sábado, as equipes da Rotam capturaram Antonio em Luziânia, no Entorno do DF, no meio da rua.