Menina de 14 anos é vítima de tentativa de estupro dentro de ônibus no Gama

Uma menina de 14 anos foi vítima de tentativa de estupro na tarde desta segunda-feira (28/10), na Quadra 2 do Setor Norte do Gama. A informação foi divulgada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que detalhou que o caso ocorreu dentro de um ônibus, quando um homem tentou passar a mão nas partes íntimas da jovem e beijá-la à força.

O suspeito foi contido por populares dentro do coletivo até a chegada da PM, que encaminhou o suspeito à 20ª Delegacia de Polícia (Gama).