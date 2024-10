Tempo: Pancadas de chuva devem ser registradas nesta segunda-feira (28/10)

Previsão no DF é de pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press. Previsao do tempo. Memorial JK.)

Moradores do Distrito Federal devem levar o guarda-chuva ao sair de casa nesta segunda-feira (28/10). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de pancadas de chuva isoladas ao longo da tarde e à noite. A mínima registrada na manhã desta segunda-feira foi de 20°C, na região do Paranoá e Plano Piloto. A máxima prevista é de 30°C.

De acordo com o instituto, apesar do dia ter amanhecido nublado, a tendência é que o sol apareça e que as temperaturas subam com o passar das horas. A umidade deve variar entre 95% e 35%. Rajadas de vento são registradas desde o início da manhã.

Conforme disseram os meteorologistas, a previsão para os próximos dias é semelhante da apontada nesta segunda-feira (28/10).