Colombiano é atraído para a morte em mata no Entorno do DF

O assassinato de um colombiano, morador de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF, levou à prisão de um homem e na apreensão de um adolescente, ambos acusados do delito. A vítima. Julian Neto Acevedo, saiu de casa, na quarta-feira (23/10), para se encontrar com uma pessoa na região e desapareceu. O corpo dele foi encontrado somente nesta terça-feira (29/10), em uma área de mata.



As investigações conduzidas pela Polícia Civil goiana revelaram que a última informação do paradeiro de Acevedo era próximo ao Hospital Bom Jesus. Ele teria ido a encontro, segundo os agentes, para cobrar uma dívida. Na delegacia, o suposto assassino disse que o colombiano trabalhava com agiotagem e emprestava dinheiro a juros.

O suspeito — que não teve o nome revelado pelas autoridades — teria confessado ser responsável pela morte porque vinha sendo cobrado pela vítima com frequência. O plano consistiu numa emboscada. O suposto agiota foi atraído pelo devedor com a desculpa de que a dívida seria quitada. “Segundo o autor, ele matou por estrangulamento com uma corda. Mas ainda vamos investigar se essa foi a causa da morte em decorrência do estado de decomposição”, detalhou o delegado à frente do caso, Vinícius Máximo.

O corpo de Julian estava em uma área de mata próximo à BR-070 em estado avançado de decomposição. Tanto o maior de idade quanto o menor foram detidos pelo homicídio.