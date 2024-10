GDF assina ordem de serviço com empresa que fará reforma da Piscina de Ondas

A empresa responsável pela reforma da piscina com ondas do Parque da Cidade será a Engemil – Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda. faça a execução dos projetos e das obras no local. O Governo do Distrito Federal (GDF) emitiu ordem de serviço para que a empresa faça a execução dos projetos e das obras no local.

De acordo com o edital, as fases iniciais dizem respeito às elaborações dos projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, cada uma com cerca de 120 dias de prazo. Posteriormente, será iniciada a execução da obra, com prazo de 630 dias para execução. O investimento total é de R$ 18,2 milhões.

“Estamos falando de um novo empreendimento no modelo parque aquático. Uma estrutura completamente renovada que vai fomentar o turismo e aquecer a economia do DF”, destaca o presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), Fernando Leite.

A contratação contempla, entre outras coisas, a reforma e a ampliação do espaço, o restauro, e a construção, o fornecimento e a instalação de equipamentos e de brinquedos aquáticos, incluindo montagem, realização de testes, comissionamentos, pré-operação e demais operações necessárias e suficientes à entrega final. No local do lazer está prevista a instalação da piscina de ondas, do rio lento, da piscina infantil (baby e kids) e demais edificações do complexo aquático.

Piscina com ondas

Quem viveu a Brasília das décadas de 1970 e 1980 guarda até hoje com carinho as lembranças da piscina com ondas do Parque da Cidade, desativada desde 1997. Localizada no estacionamento 7, ela foi a primeira e única piscina com ondas de toda a América Latina.

No auge, as ondas de até um metro de altura foram capazes de reunir uma média de 10 mil pessoas aos fins de semana.

*Com informações da Novacap