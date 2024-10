Ampliação do Parkshopping promete surpreender brasilienses com novas atrações

O ParkShopping está celebrando 41 anos com o anúncio da 10ª expansão. Assinado pela FEU Arquitetura,

a ampliação terá o Cerrado como principal inspiração e será um elo entre o DeckParking/PKS Corporate e

o ParkShopping. Projetada para o público que circula no local poder apreciar o céu de Brasília, vai oferecer

60 lojas, espaço gourmet com jardins de inverno para a gastronomia nacional e internacional.



As obras começam em janeiro de 2025, com investimento previsto de R$ 221 milhões. Ao todo, serão mais de 12.500m² de área construída. Eduardo K. Peres, presidente da Multiplan, esteve especialmente em Brasília, ontem, com os executivos do grupo, para apresentar o projeto. Ele afirmou à coluna que o brasiliense pode se preparar para “grandes surpresas”.

Entretenimento e mais empregos

Peres contou que haverá um grandeinvestimento para a área de entretenimento.“Só posso adiantar que vai tornar oParkShopping o centro do que vai agitarBrasília”. O presidente da Multiplan comentouainda a receptividade do GDF aos projetosdo shopping, com a atuação do governadorIbaneis Rocha. “Percebemos a vontade detrazer investimentos para a cidade, que geramempregos e movimentam a economia”, disse. Oshopping emprega atualmente 7 mil pessoas.

Crescimento urbano

Um dos impulsos para a expansão é o crescimento urbano ao redor do centro comercial. Há uma previsão de mais 40 mil moradores na vizinhança nos próximos anos, coma construção de nove prédios residenciais.

Novas marcas

Em 2024, desembarcaram marcas importantes no complexo comercial como o restaurante Gurumê, o Empório Prime, e a icônica ótica Ray Ban. Em breve, The North Face, uma nova BOSS e a HUGO, que traz uma identidade mais jovem do grupo Hugo Boss, também serão novas opções para os clientes do mall. No mix de gastronomia, o Pobre Juan, também será inaugurado.