Previsão do tempo: Finados e Enem serão marcados por chuva no Distrito Federal

O primeiro dia do mês de novembro amanheceu cinza, mais uma vez, na capital. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu deve permanecer nublado nos próximos dias. O Distrito Federal está sob alerta amarelo para chuvas intensas.

Apesar disso, a previsão é de que as precipitações variem de fracas a moderadas nesta sexta-feira (1/11). A temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 17°C e, à tarde, a máxima deve atingir os 27°C. A umidade deve variar entre 95% e 45%.

Quem tem programação ao ar livre para este sábado (2/11), quando é celebrado o Dia de Finados, ou fará a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no domingo (3/11), deve ficar atento e levar o guarda-chuva. De acordo com o Inmet, a tendência é que o tempo permaneça semelhante nos próximos dias.

O alerta amarelo para chuvas intensas permanecerá até segunda-feira (4/11), às 10h. Embora haja o aviso, de baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Fortes ventos não são esperados para esta sexta e nem para o fim de semana. O instituto informou que a falta de calor intenso atrapalha a formação das nuvens que provocam as rajadas de ventos. Para este fim de semana a velocidade máxima da ventania será de 40 Km.