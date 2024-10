Tempo no DF permanece fechado e com possibilidade de chuva durante o dia

Sem muitas mudanças ao longo dos dias, o tempo no Distrito Federal tem permanecido nublado com a presença de chuvas em algumas regiões. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta quarta-feira (30/10) não será diferente. A temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 18°C na região do Plano Piloto. Ao longo do dia, é esperado que os termômetros atinjam 28°C. A umidade deve variar entre 95% e 50%.

Leia também: Homens são presos em Água Quente em posse de carro roubado em Samambaia

As chuvas já deram as caras no período da manhã. O Instituto apontou que há registros de garoa no Paranoá, Águas Emendadas e Núcleo Bandeirante. O tempo deve permanecer instável, com chuva variando entre fraca e moderada no período da tarde. Fortes ventos e tempestades não estão previstos para esta quarta-feira.

O Inmet apontou que a tendência é que o tempo permaneça semelhante no restante da semana.