Mostra cinematográfica celebra o legado do cineasta Vladimir Carvalho

Em homenagem ao legado do cineasta Vladimir Carvalho, o documentário Vladimir Carvalho: Conterrâneo Velho de Guerra será exibido na mostra Confluências Cinematográficas, que acontece de 2 a 8 de novembro no Cine Brasília.

Nesta retrospectiva dedicada à obra de Dácia Ibiapina, professora da Universidade de Brasília (UnB) e cineasta piauiense radicada no Distrito Federal, o evento destaca produções que transformam o cotidiano e as lutas sociais em narrativas impactantes, engajadas e poéticas.

Com sessões gratuitas, a mostra apresenta um total de oito produções de Dácia que exploram temas diversos da realidade brasileira. No evento de abertura, no dia 2, às 20h, serão exibidos O Chiclete e a Rosa e Entorno da Beleza, seguidos de um debate com a participação da diretora, mediado pela professora da UnB Erika Bauer.

Ao longo da semana, a programação traz outras produções marcantes, incluindo Carneiro de Ouro, Cadê Edson? e Palestina do Norte: O Araguaia Passa Por Aqui, oferecendo ao público uma visão crítica sobre resistência cultural, desigualdade social e memória coletiva. A programação completa pode ser acessada no site do Cine Brasília.

Nascido na Paraíba, Vladimir Carvalho morreu, aos 89 anos, no dia 24 de outubro. O cineasta estava internado no Hospital Santa Helena, com problemas renais. Conhecido por seu olhar crítico e sensível, Vladimir foi um dos pioneiros do cinema novo e dedicou sua vida a registrar o Brasil profundo, explorando temas como política, injustiças sociais e a vida das pessoas comuns.

Um dos trabalhos mais notáveis de Vladimir foi o longa-metragem O País de São Saruê, censurado do Festival de Cinema de Brasília, durante o período da ditadura militar no Brasil. Além disso, ele é autor de curtas e documentários, como Conterrâneos Velhos de Guerra, no qual narra a história da construção de Brasília e O Engenho de Zé Lins, que fala sobre o escritor paraibano José Lins do Rego.