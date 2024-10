Cultura, democracia e história permeiam legado de Vladimir Carvalho

Querido por muitos e considerado referência nacional no âmbito cinematográfico, o documentarista Vladimir Carvalho é velado no Cine Brasília nesta sexta-feira (25/10). Ele será enterrado no Cemitério Campo da Esperança, na Ala dos Pioneiros. Cerca de 200 pessoas passaram pelo Cine Brasília para prestar condolências à família e dar o último adeus ao grande cineasta.

Vladimir vivia, nos últimos meses, a realização de um grande sonho. Acompanhava de perto a parceria entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Universidade Federal do Tocantins (UFT) para a catalogação do acervo do Cine Memória, fundação criada em 1994 para abrigar uma coleção de mais de 5 mil peças sobre a história do cinema.

Ao Correio, Joelma Gonzaga, secretária de audiovisual do Ministério da Cultura (Minc), declarou que o acervo de 52 anos é uma relevante contribuição para o audiovisual e para a cultura.

“Esses dias, o Vladimir falou que, olhando para aquele acervo, se deu conta que tinha três senhorinhas que sempre o acompanhava — a cultura, a democracia e a história. E relatou que estava orgulhoso de ter ouvido essas três senhoras, contribuído para elas e cuidado delas. Eu achei essa declaração de uma beleza, de uma sabedoria, enfim, muito Vladimir….”, declarou.

“Enquanto Estado, o que eu posso dizer, e o que eu preciso dizer como cidadã e amante de cinema e cultura, é que a gente precisa preservar esse acervo, o legado e a memória de Vladimir”, destacou a secretária.