Motociclista é preso ao tentar fugir da Polícia no Paranoá. Veja vídeos

Um motociclista foi detido na manhã desta sexta-feira (1/11) após tentar fugir da polícia no Paranoá. O suspeito de 24 anos conduzia uma moto sem placa na Avenida Central, por volta das 10h, e quase atropelou alguns pedestres, inclusive, uma grávida.

A equipe do Grupo Tático Motociclístico (GTM40), do 20º Batalhão de Polícia Militar do Paranoá, ordenou que o suspeito parasse, por estar em um veículo sem placa, mas ele seguiu em alta velocidade, realizando manobras arriscadas que assustaram a população.

A perseguição durou 20 minutos, até o motociclista ser encontrado no Residencial Paranoá Parque, onde ele se chocou com uma das motos da polícia. Ele tentou fugir dos policiais a pé, mas foi contido. O policial que teve a moto atingida sofreu ferimentos nos braços, mãos e coxas.

Conduzido à delegacia, o homem foi preso. A moto do suspeito foi levada ao pátio do Detran. De acordo com testemunhas, não foi a primeira vez que o motociclista pilotou com imprudência, realizando manobras arriscadas.



