Mais de 600 mil devem visitar cemitérios do DF no Dia de Finados

O movimento será intenso hoje nos cemitérios do Distrito Federal por causa do Dia de Finados. A expectativa é de que mais de 600 mil pessoas homenageiem seus mortos nos seis cemitérios do DF, segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), responsável pela concessão das unidades.

Por isso, o transporte público será reforçado e o trânsito nas imediações dos locais de maior movimento será controlado. A Sejus-DF disponibilizará atendimentos com psicólogos, orientações e serviços de ouvidoria em tendas ao lado das administrações dos cemitérios.

Algumas pessoas optaram por visitar seus mortos na sexta-feira (1º/03) para driblar o alto movimento do feriado. Foi o caso de Francisca Sebastião Costa, 54, e Romilson Rodrigues, 40, que foram ao Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul homenagear familiares falecidos e matar a saudade. Francisca disse que há alguns anos não prestavam as homenagens no Dia de Finados, mas Romilson completou que a falta que sentem das pessoas que perderam foi a motivação para sairem de casa neste ano.

“Viemos visitar meu pai, minha mãe, minha irmã e meu irmão. Há tempo não vínhamos. Estamos colocando uma florzinha e vendo como está, se não tem buracos, se não tem alguma coisa quebrada. Ouvi dizer que tem acontecido de o povo quebrar e abrir as covas. A gente aproveitou que era no caminho para casa e aí já viemos logo, porque amanhã acho que vai ser mais cheio”, disse Francisca.

O estado das covas também foi criticado por Sirene Borges, de 79 anos, que levou a filha Jurema, 52, para visitar os túmulos de parentes. Ela levou flores para enfeitar os túmulos, que descreveu como descuidados, e exaltou a importância do feriado, relatando a emoção que sente quando vai ao cemitério.

“Viemos visitar minha mãe, dois irmãos, um padrasto, meu marido, um filho e uma neta. A gente sempre vem fazer uma oração, pedir que eles descansem em paz e visitá-los. Viemos chorar também, nos emocionar, porque a gente sempre se emociona mesmo. Precisamos manter na memória os que já se foram. Temos que lembrar sempre das coisas boas”, afirma a senhora.

Sirene Borges e a filha Jurema foram visitar parentes falecidos e rezar para que descansem em paz (foto: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Trânsito

No Campo da Esperança da Asa Sul, a entrada para pedestres será pelo portão principal ou pelo acesso em frente ao estacionamento 6 do Parque da Cidade. A rotatória em frente ao cemitério será fechada, e a W5 Sul funcionará em sentido único. Motoristas da Estrada Parque Polícia Militar (EPPM) devem retornar no viaduto da W3 Sul, pois o acesso à W5 Sul estará bloqueado. Pessoas com deficiência e idosos terão prioridade no estacionamento em frente ao cemitério.

Nos cemitérios de Brazlândia, Planaltina, Sobradinho II e Taguatinga, haverá reforço na segurança e controle de tráfego. Em Brazlândia, cones serão usados para evitar estacionamento irregular. Em Sobradinho II e Planaltina, áreas serão reservadas para deficientes e idosos e em Taguatinga, o estacionamento ficará reservado para embarque e desembarque, com agentes de trânsito auxiliando.

Leia também:

O Metrô-DF informa que funcionará das 7h às 19h hoje, horário padrão para domingos e feriados. A frota de ônibus das cinco empresas locais que passam pelos seis cemitérios do DF estarão reforçadas com mais veículos durante o feriado.

A Sejus-DF também disponibilizará vans para circulação interna nos cemitérios da Asa Sul, do Gama, de Taguatinga e de Sobradinho.

Segurança

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) reforçará a segurança em pontos fixos a partir das 6h, enquanto viaturas do Corpo de Bombeiros estarão nos estacionamentos dos cemitérios para casos de atendimento emergencial.

A PMDF recomenda aos visitantes para não deixarem objetos no interior dos veículos e estarem atentos aos pertences, principalmente ao celular. Também é importante estacionar em locais permitidos e conferir se o veículo está devidamente trancado.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho

Cemitérios

*A Unidades do DF vão funcionar das 7h às 19h

• Campo da Esperança – 916 Sul, Plano Piloto

• São Francisco de Assis – SOFHN, Área Especial, Taguatinga Norte

• Cemitério do Gama – SOE, Quadra 3, Área Especial Cemitério, Setor Oeste

• Cemitério de Sobradinho – AR 7, Área Especial Cemitério, Sobradinho II

• Cemitério de Planaltina – SNO, Conjunto E, Área Especial Cemitério

• Cemitério de Brazlândia – SNO, Quadra 6, Área Especial Cemitério.

Missas

Asa Sul

8h; 10h; 12h30 (celebração transmitida pela Canção Nova Nacional – Cardeal Dom Paulo Cezar Costa); 14h; 15h30, 17h.

Taguatinga

8h (Dom Denilson Geraldo); 9h30; 11h; 12h30; 14h; 15h30; 17h.

Gama

8h; 9h30 (Dom Vicente Tavares); 11h; 12h30; 14h; 15h30; 17h.

Sobradinho

8h; 9h30; 11h; 12h30; 14h; 15h30; 16h30.

Planaltina

8h; 9h30 (Cardeal Dom Paulo Cezar Costa); 11h; 12h30; 14h; 15h30; 17h.

Brazlândia

7h; 9h; 11h (Dom Denilson Geraldo); 15h; 17h.