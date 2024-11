Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Samambaia

Os policiais encontraram com o menor 11 porções de maconha e uma balança de precisão - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na manhã deste sábado (2/10), por suspeita de tráfico de drogas em Samambaia. A ação ocorreu na QN 405, após denúncias de moradores sobre a venda de entorpecentes na região.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o menor 11 porções de maconha e uma balança de precisão, com a qual o adolescente prepararia as drogas para a venda.

O material apreendido e o adolescente foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para as providências legais.